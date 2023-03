Larissa Gaspar critica Sarto por aumento da passagem: "Alguém dá um sacode no prefeito"

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) usou o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará na manhã desta quinta-feira, 9, para criticar o prefeito José Sarto (PDT) pelo anúncio de aumento da passagem de ônibus em Fortaleza. A petista elevou o tom e pediu uma auditoria que investigue os contratos de transporte coletivo da capital.

"É o maior aumento em números absolutos da história da cidade de Fortaleza. Sessenta centavos a mais na passagem de ônibus. Eu queria saber com quem o prefeito Sarto aprendeu a mentir tanto, porque só o que ele tem feito nos últimos tempos. Como que pode o trabalhador ter que pagar 9 reais por dia para ir e voltar do trabalho?", criticou a deputada.

A parlamentar acusou o prefeito de transferir a responsabilidade do aumento para o governo estadual, comandado por Elmano de Freitas (PT). "Não sei o que está acontecendo com ele [Sarto]. Alguém dá um sacode no prefeito. Porque quem é reponsável pelo serviço de transporte coletivo é o município, não é o governo do estado (...) O prefeito acho que já tem idade suficiente para assumir a responsabilidade pelos seus atos", avaliou Larissa.

A deputada defendeu uma investigação em torno dos contratos da Prefeitura com as empresas de transporte coletivo de Fortaleza. "É inadmissível o aumento dessa natureza. O povo de Fortaleza precisa saber o custo real e efetivo do transporte coletivo da nossa cidade e, para isso, precisa-se fazer uma auditoria integral independente e popular nesse serviço", disse.

O aumento da tarifa itensificou o clima de tensão entre Sarto e Elmano. O pedetista aponta a falta de repasses de subsídios, de R$ 3 milhões/mês por parte do Governo do Estado, para justificar o aumento da tarifa anunciado nesta semana. O governador acusa o prefeito de tentar "transferir responsabilidade de aumento de passagens de ônibus para o Governo do Estado”.

Nesta quarta-feira, o assunto chegou à Assembleia Legislativa. Os pedetistas Antônio Henrique e Cláudio Pinho, ambos opositores mais ferrenho gestão estadual, estiveram em plenário e defenderam a tese de Sarto no debate. Já petistas, entre eles Guilherme Sampaio e Júlio César Filho (PT), apoiaram a defesa de Elmano.

