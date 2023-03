Cid Gomes presidirá comissão no Senado sobre hidrogênio verde

Jornalista no OPOVO

O Senado Federal aprovou a criação da Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre Hidrogênio Verde (CESPDPPHV) e o primeiro presidente será o cearense Cid Gomes (PDT). A comissão tem por finalidade fomentar o ganho em escala dessa tecnologia de geração de energia limpa no Brasil, além de políticas sobre o tema.

O Ceará é o estado brasileiro com maior número de protocolos de intenção assinados com empresas que desejam investir em projetos relacionados à cadeia do hidrogênio verde (H2V). O potencial de investimentos caso os projetos realmente sejam implementados passa dos R$ 100 bilhões.

Em janeiro passado, a EDP instalou no Complexo do Pecém uma planta piloto de produção de H2V. Outras duas empresas, além da EDP possuem pré-contratos assinados.

Só com esses três projetos mais adiantados, o Estado projeta receber mais de US$ 8 bilhões em investimentos.

O senador Cid Gomes destaca que a opção por formar uma rede de produção de hidrogênio, que é um combustível que não gera carbono, é garantir uma alternativa ecologicamente correta.

"O hidrogênio é certamente uma das grandes alternativas para o consumo de gases combustíveis que geram carbono e que, portanto, estão contribuindo para o efeito estufa", disse o senador à Agência Senado.

Além do senador cearense, a comissão especial ainda conta com os senadores Otto Alencar (PSD-BA), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Fernando Dueire (MDB-PE), Luís Carlos Heinze (PP-RS), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Rodrigo Cunha (União-AL) como membros titulares.

O colegiado terá como suplentes os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Eduardo Girão (Novo-CE) e, ainda, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

