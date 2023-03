Armas de fogo: governo Lula aumenta prazo para recadastramento

O número de armas com registro expirado no Brasil ultrapassou 1.500 em 2021. O Governo havia restrito novas aquisições e delimitado até 2 de março para quem já possui armamento realizar o cadastro

Em decreto feito no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 29, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, aumentou o prazo para que donos de armas de fogo façam o cadastro do material no Sistema Nacional de Armas (Sinarm).

O prazo inicial de cadastro era 2 de março, sendo anunciado no Diário Oficial junto à suspensão de novas aquisições de armas e munições. Agora, donos de armamento em situação irregular terão até o dia 3 de maio deste ano para fazer o cadastro de seu arsenal. Devem ser regularizados mesmo os armamentos que já possuem cadastro em outros sistemas, como o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma).

Publicados em 1º de janeiro e na manhã de hoje, os decretos trazem referência a um outro, feito em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). Na época, a medida serviu para expandir e facilitar o acesso a armas de fogo no Brasil.

Entre 2019 e 2021, o número de novas armas sendo registradas no Sinarm dobrou, saindo de 94.416 novos registros em 2019 para 202.507 em 2021, com o número de registro ativos em 2021 atingindo um total de 1.490.323 armamentos, segundo dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2022.



O número de registros não reflete o total de armas de fogo circulando no país. O mesmo anuário esclarece que, em 2021, somente o Sinarm contava com 1.542.168 registros expirados, não sendo possível conseguir os números do Sigma. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, "isso significa dizer que de cada três armas de fogo em estoques particulares, uma está em situação irregular”. O estudo foi feito pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os tipos de registros

Existem dois cadastros de armas de fogo mantidos a nível federal. O Sistema Nacional de Armas (Sinarm) é mantido pela Polícia Federal e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) é mantido pelo Exército Brasileiro. Enquanto o Sigma mantém os registros de CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores), o Sinarm se destina a manter o registro de armas na segurança privada, pessoas físicas, guardas municipais e policiais civis.

