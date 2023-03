Alistamento militar pode deixar de ser obrigatório; você concorda?

Foi apresentado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 6/23 que torna facultativo o alistamento militar no Brasil. A proposta altera a Lei do Serviço Militar, número 4.375, de agosto de 1964. Atualmente é obrigatória, para fins de seleção ou regularização, a apresentação de todos os brasileiros no ano em que completam 18 anos de idade — em tempos de paz, mulheres são isentas.

Pela proposta, será facultada aos brasileiros a apresentação para o serviço militar dos 18 aos 45 anos de idade, quando serão alistados nas Forças Armadas, conforme regulamentação posterior, ressalvada a possibilidade de convocação geral expedida pelo Poder Executivo e devidamente fundamentada.

O texto proíbe ainda a exigência de certificado de alistamento, de reservista, de isenção e de dispensa de incorporação para quaisquer atos particulares ou públicos, exceto para aqueles previstos em lei e inerentes às Forças Armadas ou de segurança. Não poderá haver sanção àqueles que optarem por não se alistar.



"A ideia é desburocratizar a vida dos jovens brasileiros ao tornar facultativo o alistamento, mantendo o serviço militar para aqueles que desejam se alistar ou então em caso de necessidade", disse o autor da proposta, deputado federal Weliton Prado (Solidariedade-MG).

Na justificativa, Weliton Prado avaliou que, com as mudanças, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica poderão se concentrar em selecionar aqueles que realmente têm interesse no serviço militar. "Será mais um passo em direção à profissionalização completa das Forças Armadas", afirmou.

Tramitação

A proposta passará pelas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O projeto tramita em caráter conclusivo, ou seja, tramita apenas nas comissões. Ele irá a plenário apenas no caso de decisão divergente entre as comissões, ou se, independentemente de ter sido aprovado ou rejeitado, houver recurso apresentado por pelo menos 52 deputados federais para que seja apreciado em plenário.

