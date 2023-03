Apostila de concurso compara Lula a Hitler e Mussolini, e chama Dilma de "búlgara insignificante"

A apostila de um curso preparatório do estado de Santa Catarina utilizou a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparando-a a Hitler e Mussolini. O Ministério Público Federal (MPF) afirmou que recebeu a denúncia nesta quarta-feira, 29.

A apostila era utilizada por concurseiros que tentam vaga de professor de Artes na prefeitura de Garopaba, no sul catarinense. Além de Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff também é citada na apostila. O texto se refere à petista como "búlgara insignificante".

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) notificou a empresa Domina Concursos, produtora da apostila, para que esclareça as colocações em até 10 dias, na segunda-feira, 27.



O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) também foi notificado sobre o caso. O Procon afirma que a apostila traz nas páginas de Conhecimentos Gerais “um ataque virulento com fake news contra autoridades da República". Segundo o órgão, o texto “compara o presidente Lula a Hitler e Mussolini, ataca integrantes do STF, questiona os resultados das eleições com urnas eletrônicas e se refere à ex-presidenta Dilma Roussef como 'búlgara insignificante'".

Ao ser procurada pelo Portal NSC Total, do estado catarinense, o Domina Concursos afirmou que “repassou a referida situação ao departamento jurídico”. “Reiteramos que não concordamos com qualquer ataque à honra de agentes públicos, entidades ou demais setores”, escreveu a nota da empresa.

“Em mais de 8 (oito) anos no mercado e milhares de apostilas comercializadas, a Domina Concursos sempre prezou pelo respeito de todas as pessoas e entidades citadas em seus materiais. Temos a certeza que os fatos serão todos esclarecidos, nos colocando sempre à disposição”, acrescentou.

