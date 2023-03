Facção criminosa envolvida com políticos e Dino contra André Fernandes na Câmara

Episódio #230 do podcast Jogo Político analisa as notícias políticas do Brasil e do Ceará

A mesma operação da Polícia Federal contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que desmantelou o plano para sequestrar e matar autoridades, inclusive o ex-juiz e senador Sérgio Moro (União Brasil), descobriu também elementos sobre o Ceará. Documento apreendido em posse dos membros da facção citam políticos, advogados e outras autoridades do Estado. Qual o vínculo da política do Ceará com o PCC? A interface entre política e facção foi também mote do embate entre o deputado federal André Fernandes (PL) e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), em seção da Câmara dos Deputados. Esses são os temas do Jogo Político #230.



Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Plínio Bortolotti, articulista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Acompanhe a cobertura do O POVO

Podcast Jogo Político: quarta-feira, às 10 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube, Facebook e Twitter do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio: Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public



Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

O POVO News: segunda a sexta-feira, às 18 horas, com as principais notícias do dia na política e muito mais. No Youtube do O POVO

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO

Sobre o assunto Bolsonaro guardou 3ª caixa de joias e presentes valiosos em fazenda de Piquet

Dino trava embate com André Fernandes e ironiza: "Não quebre o microfone, por favor"

Documento apreendido pela PF em ação contra facção cita políticos e advogados do Ceará

Ação de RC para cassar Elmano e Camilo é rejeitada por unanimidade pelo TRE

Tags