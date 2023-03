Com pneumonia, Lula adia viagem à China; nova data não foi definida

Após novas orientações médicas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou sua viagem à China. A ida da comitiva presidencial estava marcada para este domingo, 26. Uma nova data para o compromisso presidencial ainda não foi definida.

Segundo informou o presidente em suas redes sociais, "o adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data". Lula está no Palácio da Alvorada, de repouso, sem compromissos oficiais.

Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada na unidade de Brasília do Hospital Sirio-Libanês na última quinta-feira, 23, com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.

Nota médica de Lula

"Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral", aponta nota médica assinada pela infectologista Ana Helena Germoglio e divulgada neste sábado, 25.

Nota médica:



O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês - unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento. — Lula (@LulaOficial) March 25, 2023

