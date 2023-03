Lula é diagnosticado com pneumonia e tem recomendação para adiar viagem à China

Presidente recebeu o diagnóstico de pneumonia leve no hospital Sírio-Libanês, onde foi medicado e depois liberado para a residência oficial

Diganosticado com pneumonia leve, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu recomendação de sua equipe médica para adiar embarque à China. Viagem estava prevista para sábado, 25, e foi remarcada para domingo, 26.

Lula cumpriu agenda no Rio de Janeiro e desembarcou em Brasília na noite dessa quinta-feira, 23.

Fontes informaram à reportagem da CBN que o presidente recebeu o diagnóstico de pneumonia no hospital Sírio-Libanês, onde foi medicado e depois liberado para a residência oficial.

Ao O POVO, o Presidência da República confirmou que Lula está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês.

"O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China", informa.

O quadro de Lula é acompanhado pela equipe médica nas próximas 24 horas. A agenda oficial do presidente Lula para esta sexta-feira, 24, também foi modificada.

Reunião do conselho político prevista para a manhã de hoje foi adiada para a tarde, quando devem ser tratadas as questões em torno do impasse relacionado a medidas provisórias.

