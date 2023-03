Bolsonaro adiou volta ao Brasil para pagar passagem mais barata, diz ex-ministro

O ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) adiou retorno ao Brasil em decorrência do preço das passagens. Nogueira pontua que a volta do ex-presidente no próximo dia 29 não será possível por causa do custo elevado dos bilhetes. Por isso, adiou em um dia. “Sabe por qual motivo Bolsonaro vai escolher o dia que está voltando? Pois ele escolheu o dia em que a passagem é mais barata e vem de (classe) econômica. Esse é o Bolsonaro”, declarou Ciro Nogueira à GloboNews.

A fala do ex-ministro repercutiu nas redes sociais. Internautas opinaram sobre a decisão do ex-presidente, tendo em vista que Bolsonaro recebe duas aposentadorias no valor de R$ 42 mil. “Pobre do Bolsonaro”, escreveu um usuário.

Em suas redes sociais, Bolsonaro alegou que retornará ao Brasil na próxima quinta-feira, 30. No entanto, afirmou que sempre reavalia a data do embarque uma semana antes. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado, semanas antes de passar a faixa presidencial para o concorrente petista.

Na manhã desta sexta-feira, 24, Ciro Nogueira publicou em sua conta oficial do Twitter que será um dos primeiros brasileiros a recepcionar o ex-presidente.

Como foi anunciado pelo Presidente do PL, Valdemar Costa Netto, está confirmado! Jair Bolsonaro volta ao Brasil na quinta-feira (30) de manhã. Falei hoje com nosso capitão e já garanti que serei um dos primeiros brasileiros que estará no aeroporto aguardando seu retorno. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 24, 2023

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a anunciar em sua conta oficial do Twitter que o retorno do pai ao Brasil seria realizado em 15 de março. Contudo, apagou a postagem alegando que a data não estava confirmada ainda. Na publicação, continha uma imagem do ex-presidente com a faixa presidencial e a legenda “Bolsonaro vem aí”.



Segundo escreveu a colunista do O Globo Malu Gaspar, há indícios de que o dia escolhido para o retorno de Bolsonaro resulta de um cálculo político feito por integrantes do PL, tendo em vista que coincide com o período em que o presidente Lula (PT) estará em viagem à China.