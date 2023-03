Concurso da Guarda Municipal: edital com mil vagas será publicado dia 27, diz Sarto

O projeto de Lei que cria novos cargos da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foi sancionado pelo prefeito no último dia, 20; confira como será o concurso

O prefeito José Sarto Nogueira (PDT) anunciou neste sábado, 25, que o edital do concurso para novos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) será publicado na próxima segunda-feira, 27 de março (27/03). A previsão é de que 1.000 vagas sejam disponibilizadas.



O projeto de Lei que cria seleção, sancionado pelo prefeito na última segunda-feira, 20 de março, estabelece 485 cargos para efetivos da Guarda Municipal e a promoção de 109 agentes a subinspetores da corporação.

Quando e como será o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza?

Ainda segundo Sarto, o concurso deve ser realizado “logo após a primeira quinzena de junho”. A declaração foi feita durante solenidade que promoveu 108 guardas municipais da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) a subinspetores neste sábado, 25.

Para participar do concurso para servidores, é necessário ter nível de escolaridade mínima de ensino médio. Outros requisitos serão informados com a publicação do edital. O processo seletivo será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Cultural Nacional (Idecan).



Atualmente, a Guarda Municipal de Fortaleza é composta por 2.161 agente, 1.401 deles guardas municipais, além de 551 subinspetores e 209 inspetores.

Com informações do repórter Henrique Araújo

