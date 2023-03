Arcebispo de Fortaleza e Eudoro Santana, pai de Camilo, receberão Medalha da Abolição

Confira a lista dos homenageados com a principal comenda do Estado do Ceará

O governo do Ceará anunciou neste sábado, 25 de março, os homenageados em 2023 com a Medalha da Abolição. Receberão a comenda o ex-deputado estadual Eudoro Santana, o arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Katia Magalhães Arruda, e o fundador e presidente do Grupo Aço Cearense, Vilmar Ferreira.

A mais importante comenda do Estado faz referência ao fato de o Ceará ter sido a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, em 25 de março de 1884, quatro anos antes do resto do então império. Este é o marco da Data Magna do Estado, comemorada neste sábado.

Confira os homenageados:

Eudoro Santana

Engenheiro civil, funcionário público da Petrobras, foi deputado estadual por quatro mandatos. Foi secretário do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. É pai do ministro Camilo Santana (PT).

Dom José Antonio

Natural de Jaú (SP), foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador (BA). É arcebispo de Fortaleza desde janeiro de 1999. Chega aos 75 anos e deve deixar a função este ano.

Katia Magalhães Arruda

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), conselheira da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista e coordenadora do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, do TST.

Vilmar Ferreira

Empresário, fundador e presidente do Grupo Aço Cearense.

A data de entrega da Medalha da Abolição não foi informada.

