Sergio Moro era um dos alvos de facção criminosa que planejava sequestrar e matar autoridades

O senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) informou ser um dos alvos de grupo criminoso que pretendia sequestrar e matar agentes públicos e autoridades em alguns estados brasileiros. Operação da Polícia Federal (PF) foi realizada nesta quarta-feira, 22, para desarticular o plano. Além de Moro, um promotor de Justiça era alvo do mesmo grupo.



Moro prometeu fazer um pronunciamento sobre o assunto na tarde desta quarta-feira. “Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado”, comentou.

Sobre o assunto Disputa para cadeira no Supremo fica entre indicado de Lewandowski e Zanin

Carro de deputado cai no espelho d'água do Palácio do Planalto

O ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que a PF investiga o plano de homicídios e que o órgão realiza prisões e buscas em estados da federação. Entretanto, nem Dino nem a PF confirmaram oficialmente os nomes dos alvos do grupo criminoso, apenas que dentre estes estariam um senador e um promotor.

Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado. Por ora, agradeço a PF, PM/PR, Polícias legislativas do Senado e da Câmara, PM/SP, MPE/SP, e aos seus dirigentes pelo apoio e…