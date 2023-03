PF realiza operação contra grupo que planejava matar agentes públicos

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta quarta-feira, 22, uma operação para desarticular um grupo criminoso que, de acordo com as investigações, planejava matar e sequestrar agentes públicos. Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública, informou nas redes sociais que um senador e um promotor de justiça estavam entre os alvos da quadrilha.

O senador do Paraná, Sérgio Moro (União Brasil), afirmou que seria um dos alvos. “Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do senado”, postou.

A nota da Polícia Federal, no entanto, não afirma se a quadrinha tem conexões com o PCC.

Segundo os policiais, os ataques poderiam acontecer de forma simultânea. Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão preventiva e quatro mandados de prisão temporária.

A operação, nomeada de "Sequaz", acontece em cinco estados: Rondônia, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os principais investigados, de acordo a PF, se encontravam em São Paulo e no Paraná.



