Moro diz temer segurança de familiares após fala de Lula sobre "f****" com ele

O senador disse que Lula teria ferido a "liturgia do cargo", por usar um termo de baixo calão

O senador Sérgio Moro (União Brasil) respondeu nesta terça-feira, 21, às críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lembrou, em entrevista, o período que ficou preso em Curitiba. O chefe do Executivo disse ter uma ideia fixa e sempre dar a mesma resposta a procuradores e delegados. "Só vai ficar bem quando eu foder com o Moro". Moro disse temer a segurança dele e de familiares e acusou o presidente de "desviar o foco das falhas do governo federal".

Ainda nesta terça, ao portal Brasil 247, Lula relembrou o período em que esteve preso em Curitiba: “De vez em quando ia um procurador, de sábado ou de semana, para visitar, ver se estava tudo bem. Entravam três ou quatro procuradores, e perguntavam: ‘Tá tudo bem?’. E eu respondia: ‘Não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro'”.

À CNN, Moro disse que Lula teria ferido a "liturgia do cargo", por usar um termo de baixo calão. A fala, segundo ele, colocaria em risco a segurança dele e de seus familiares. “Quando o presidente utiliza essa fala, ele gera até certo risco para mim e para a minha família”, afirmou.

“Eu repudio essa fala do presidente Lula. Fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, de uma forma que eu nunca me reportei a ele”, ressaltou o parlamentar. Moro questionou se a fala não seria uma forma de “desviar o foco das falhas do governo federal”.

“O presidente está se vingando da população brasileira porque o governo não está apresentando resultados. Houve um crescimento econômico pífio em decorrência do grande descontrole fiscal do governo”, avaliou Moro.

O presidente foi condenado e preso por sentença assinado por Sérgio Moro quando era juiz. O petista foi acusado de se beneficiar de desvios de recursos na Petrobras a partir de investigações na operação Lava Jato. A condenação acabou anulada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente e Moro parcial ao julgar Lula.





