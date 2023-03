Carro de deputado cai no espelho d'água do Palácio do Planalto

O carro do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ) caiu no espelho d'água que circunda o edifício do Palácio do Planalto. O caso aconteceu nesta terça-feira, 21, na saída do evento de anúncio de medidas contra o racismo, que celebrava os 20 anos da criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).

O acidente aconteceu após o motorista do parlamentar iniciar manobra no local. É possível ver nas imagens que a pista estava molhada, após forte chuva. Durante a manobra, o veículo caiu n'água.



Ninguém se feriu, mas o funcionário precisou ser atendido pelos Corpo de Bombeiros. O atendimento foi preciso porque o motorista ficou muito nervoso e teve uma crise de ansiedade.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente de Brasília