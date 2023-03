Senhora de 60 anos é última cearense presa por atos golpistas; 24 usam tornozeleira

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concluiu a análise dos casos e manteve a prisão de 294 envolvidos, sendo uma cearense

Uma senhora de 60 anos é a última pessoa do Ceará que segue presa pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Na quinta-feira, 16, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concluiu a análise dos casos e manteve a prisão de 294 envolvidos — 208 homens e 86 mulheres.

Segundo o STF, 2.151 pessoas foram presas em flagrante pelos ataques contra os três poderes. Outras 31 pessoas foram presas posteriormente, na operação Lesa Pátria, por acusação de atitudes relacionadas ao 8 de janeiro.

Sobre o assunto Líderes de PL e PT batem boca e deputada passa mal após falar em "quebrar todos os dentes"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, 1.857 pessoas foram liberadas com tornozeleira. A avaliação do ministro Alexandre de Moraes é a de, após a acusação formal, os denunciados "não representam mais risco processual ou à sociedade neste momento". Eles foram denunciados pela Procuradoria Geral da República (PGR) por incitação ao crime e associação criminosa.

Dos presos em flagrante, 745 foram liberados logo após identificados. Eram idosos com mais de 70 anos, idosos de 60 a 70 anos com comorbidades e aproximadamente 50 mulheres com crianças menores de 12 anos.

Houve 25 cearenses que chegaram a ser presos, 13 homens e 12 mulheres. Foram liberados os 13 homens e 11 das mulheres.

Sobre o assunto PGR denuncia mais 100 radicais por atos golpistas; agora já São 1.037 denunciados

"Golpe? Que golpe?", questiona Bolsonaro sobre atos golpistas em Brasília

Pela última atualização informada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal, só segue presa Francisca Hildete Ferreira, de 60 anos. Ela foi presa em flagrante. Por decisão de Moraes, a prisão foi convertida em preventiva — sem prazo para expirar.

Os cearenses que chegaram a ser presos e foram liberados são:

Homens

ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FERREIRA, 32 anos

CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO, 56 anos

FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, 35 anos

LINCOLN DA SILVA EUGÊNIO, 41 anos

KELSON DE SOUZA LIMA, 28 anos

MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA, 30 anos

PAULO JORGE GOMES, 44 anos

PEDRO ROBERTO NUNES CAMPOS, 47 anos

REINALDO PEREIRA DA SILVA, 40 anos

ROMÁRIO GARCIA RODRIGUES, 32 anos

SEBASTIAO JOSE BEZERRA NETO, 53 anos

TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO, 26 anos

WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, 23 anos

Mulheres

ANNA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS, 36 anos

ANTONIA RACHEL DE SOUSA, 35 anos

CECILIA BARROSO DA COSTA, 34 anos

EDISLANE ALVES PEREIRA, 36 anos

JOSENETH SOUSA DO NASCIMENTO, 53 anos

LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA, 56 anos

MARIA SILVELI TEIXEIRA LIMA, 50 anos

MARIA VITORIA MESQUITA DA COSTA, 22 anos

NATALIA SANTOS OLIVEIRA, 35 anos

REGINA MARIA DE AZEVEDO, 48 anos

RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, 37 anos

Os liberados precisam seguir as seguintes determinações:

- Usar tornozeleira eletrônica

- Apresentar-se à Justiça toda segunda-feira

- Proibido o uso de redes sociais

- Proibido manter contato com outros envolvidos na investigação.

Além disso, foram tomadas as medidas:

- Passaportes foram apreendidos

- Foram suspensos porte de arma de fogo em nome de investigados, assim como certificado de colecionador, atirador ou colecionador (CAC)

Apesar das liberações, já há relatos de descumprimento das medidas cautelares, o que pode levar os infratores de volta à prisão. (Com Agência Estado)



Sobre o assunto Vereadores questionam eleição da presidência da Câmara de Juazeiro e caso deve ir à Justiça

Após deslizamento, Elmano cria grupo de trabalho para ajudar famílias atingidas por enchentes

Hoje faz 200 anos que Fortaleza passou de vila a cidade

Mais um sumiço de prefeito? MPCE analisa suposto afastamento de gestor de Tianguá

Tags