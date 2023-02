"Golpe? Que golpe?", questiona Bolsonaro sobre atos golpistas em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou a tentativa de golpe no Brasil em 8 de janeiro, durante entrevista ao Wall Street Journal, nesta quarta-feira, 15. “Golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas, onde estavam as bombas?”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, ainda tentou desassociar seu nome aos ataques em Brasília, dizendo que “eles” tendem a o ligar aos atos mesmo estando fora do país.

“Eu nem estava lá, e eles querem me culpar", disse o ex-presidente.

Durante sua entrevista ao Wall Street, ele considerou a possibilidade de ser alvo da Justiça ao retornar ao Brasil. “Uma ordem de prisão pode surgir do nada”, ponderou. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem ação com autos de investigação que podem levar Bolsonaro à inelegibilidade.

Jair Bolsonaro havia participado de um evento na igreja evangélica Church of All Nations (Igreja de Todas as Nações) em Boca Raton, na Flórida, no sábado, 11, onde afirmou que a sua "missão não acabou" e que pretende voltar ao Brasil "nas próximas semanas".

Ele afirmou que voltará ao Brasil em março para liderar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante o evento na igreja evangélica Church of All Nations, Bolsonaro ressaltou a missão. “O movimento de direita não está morto e continuará vivo (...) Não há mais ninguém no momento”, discursou.



