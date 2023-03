Líderes de PL e PT batem boca e deputada passa mal após falar em "quebrar todos os dentes"

Os parlamentares De Assis Diniz (PT) e Dra. Silvana (PL) trocaram acusações sobre seus partidos, rivais no Ceará e também no cenário nacional. Deputada passa bem após ser atendida por médicos

Uma troca de acusações entre parlamentares do PL e PT, siglas rivais no Ceará e no cenário nacional, marcou a sessão da Assembleia Legislativa do Ceará, nesta quinta-feira, 16. O deputado De Assis Diniz (PT) e a deputada Dra. Silvana (PL), ambos líderes dos seus respectivos partidos na Casa, foram protagonistas de um momento tenso no Legislativo estadual.

O caso começou quando De Assis Diniz, líder do bloco governista, criticou, sem citar nomes, possíveis acusações feitas contra o Partido dos Trabalhadores na Assembleia, citando a famoso caso Celso Daniel. O parlamentar acusou membros do PL de usar da "lógica do cercadinho e das fake news" e pediu que integrantes da sigla rival "lavem a boca para falar do PT".

"Respeitem. Lavem a boca para falar do PT, é o mínimo. Nós não aceitaremos que aqueles que sujaram a mão com o dinheiro da corrupção, da tortura, apontem o dedo para o PT, porque a nossa agenda é uma agenda que pauta a democracia a vida e o respeito", disse o petista.

O deputado De Assis Diniz (PT) criticou as acusações feitas por membros do PL contra o PT na Assembleia. O parlamentar acusou membros da sigla rival de usar da "lógica do cercadinho e das fake news" e pediu que integrantes da sigla rival "lavem a boca para falar do PT". pic.twitter.com/xkWVkqGbFB — Jogo Político (@jogopolitico) March 16, 2023

Após notar o pronunciamento, Dra. Silvana solicitou momento de fala e rebateu o discurso. "eu sou uma mulher, tenho 54 anos e sou lider do PL. O meu marido é o Dra Jaziel, do PL. Eu sou uma mulher que não preciso, haja um infeliz e infame que mande uma líder como eu lavar a boca. Preciso que eu tenha certeza que eu não lhe quebre todos os dentes de uma pancada só", iniciou.

"Eu sou uma mulher que defende causas justas, nobres e homem nenhum, deputado nenhum, infeliz nenhum me manda lavar a boca, nem nenhum liderado por mim. Essa mulher lidera o Partido Liberal. Jamais, jamais, essa crente aqui jamais ouviu o tamanho de insulto que eu escutei nessa Casa aqui e ficar calada", completou Silvana.

A deputada Dra. Silvana (PL) rebateu o discurso do deputado do PT e pediu respeito ao seu partido, o qual comanda na Casa. "Eu sou uma mulher que defende causas justas, nobres e homem nenhum, deputado nenhum, infeliz nenhum me manda lava a boca, nem nenhum liderado por mim". pic.twitter.com/OFeexjoGOv — Jogo Político (@jogopolitico) March 16, 2023

Ao O POVO, a deputada do PL afirmou que precisou de atendimento médico devido a um pico de pressão, mas que logo a situação de saúde se normalizou após tomar os medicamentos.

Questionado pela reportagem, De Assis afirmou não ter se direcionado à deputada e que precisava se defender diante acusações que considerou infundados sobre seu partido.

"Eu nem me dirigi à Doutora Silvana. Eu rebati uma afirmação feita por um deputado do PL e me dirigi ao PL e não a um deputado específico. É muito claro. E a minha fala, ao PL, e não à Doutora Silvana, foi e será de questionar quem é o PL para falar do PT", disse o parlamentar.

