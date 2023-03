Após deslizamento, Elmano cria grupo de trabalho para ajudar famílias atingidas por enchentes

Um deslizamento de terra no município de Aratuba, no Ceará, deixou duas crianças e uma mulher de 21 anos mortas, além de três feridos. Um total de 45 pessoas ficaram desalojadas até o momento

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu na manhã desta sexta-feira, 17, com um grupo de trabalho para avaliar a situação dos municípios afetados com as enchentes no Ceará nos últimos dias. O encontro acontece após um deslizamento de terra no município de Aratuba, no Ceará, que deixou duas crianças (2 e 8 anos) e uma mulher de 21 anos mortas, além de três feridos.

O petista afirmou nas redes sociais que esteve reunido com secretarias da Casa Civil, Proteção Social, Recursos Hídricos, Cidades, PGE e Obras Públicas. O momento também contou com membros do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Casa Militar, Funceme, Sohidra, Cogerh, além da participação do presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PDT).



"Estamos avaliando a situação das chuvas no Ceará, em especial dos municípios mais afetados pelas enchentes, e as ações que estão sendo realizadas para minimizar o sofrimento das famílias que foram atingidas", escreveu Elmano.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reunido agora com as secretarias da Casa Civil, Proteção Social, Recursos Hídricos, Cidades, PGE e Obras Públicas; Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Casa Militar, Funceme, Sohidra, Cogerh, com a participação do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. pic.twitter.com/Rd4iIhNnZD — Elmano de Freitas (@elmanooficial) March 17, 2023

As chuvas intensas desta quinta, em Aratuba, também deixaram 45 pessoas ficaram desalojadas. Elas fazem parte do grupo de 15 famílias que precisaram ser retiradas das casas próximas a uma encosta onde ocorreu um deslizamento. A perspectiva é que o governador chegar à cidade ainda nesta sexta para acompanhar os desdobramentos da tragédia.