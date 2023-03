Câmara de Juazeiro retoma atividades na próxima semana; novas eleições acontecem na quinta

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte retoma as atividades na próxima terça-feira, 14, após o período de luto oficial em virtude da morte da vereadora e presidente da Casa, Yanny Brena (PL). Na última quarta-feira, 8, dia Dia Internacional da Mulher, a Casa homenageou a juazeirense em publicação nas redes sociais.

A sessão deve ser comandada pelo presidente em exercício, vereador Raimundo Júnior (MDB), que assumiu provisoriamente o comando da Câmara. O regimento da Casa prevê a realização de novas eleições para decidir quem estará no comando do Legislativo da cidade até 2024, que deve acontecer na próxima quinta-feira, 16.

Candidatos



Nos bastidores, as candidaturas já estão sendo articuladas. A previsão é que o pleito para decidir a nova presidência da Câmara de Juazeiro conte com as candidaturas dos vereadores Capitão Vieira (PTB) e Beto Primo (PSDB). Os parlamentares precisam de 11 votos para a eleição.

Em entrevista ao O POVO, Vieira afirmou que já articula sua candidatura com um grupo de 13 vereadores que apoiavam a gestão de Yanny Brena. As negociações caminham para que o vereador seja apoiado pelo irmão da ex-presidente, deputado federal Yury do Paredão (PL). Já o candidato tucano tem apoio do prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra (Podemos).

