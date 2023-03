Em primeira sessão após morte de Yanne, Câmara de Juazeiro do Norte elege novo presidente

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte realizou nesta terça-feira, 14, a primeira sessão após a morte da vereadora Yanne Brena (PL), encontrada morta no dia 3 de março. O Legislativo Municipal tinha decretado luto oficial de sete dias em decorrência da morte da parlamentar. Na sessão, foi realizada a eleição para a presidência da Câmara.

O vereador Capitão Vieira (PTB) foi eleito com o voto de 12 parlamentares e apoio do deputado federal Yuri do Paredão (PL), irmão de Yanne. Vieira agradeceu, após ser eleito, ao deputado por "acreditar" nele para suprir a ausência da vereadora como líder do Parlamento de Juazeiro do Norte.

Houve ainda quatro abstenções, entre elas, a do líder do governo, Rafael Cearense (Podemos). Ele criticou a ausência de alguns vereadores e apontou que a eleição, processo que ele chamou de "atropelada", não teria sido comunicada previamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro impasse seria a posse do suplente de Yanne, Ednaldo Moura (PL). Ele foi convocado na sessão para ser empossado, mas não compareceu e não protocolou os documentos para que fosse possível o trâmite. O líder do governo justificou que Moura é diretor geral do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e ainda estaria se desligando a função.

"A gente tem que levar em consideração que o suplente era diretor do Demutran, inclusive não assinou ainda sua exoneração. A gente sabe que Juazeiro é grande e ele está fazendo o trabalho dele, vai passar o cargo para poder assumir", disse. Nos bastidores, era especulado que o vereador tentaria uma candidatura para a presidência da Câmara, com o apoio do prefeito Gledson Bezerra (Podemos).

Eleito, o novo presidente acusou de Ednaldo estar sendo manipulado para atrapalhar o andamento do Parlamento. “Antes de entrar já está sendo manipulado e dominado para fazer manobras querendo atrapalhar o andamento dessa Casa e burlar a legislação. Foi devidamente convocado e não assumiu porque não quis, mas poderia sim assumir”, disse Vieira.

Capitão Vieira também rebateu críticas e direcionou declarações endereçadas à Prefeitura. “Quem plantou inverdades, ilações, que não teria diálogo (nesta eleição), que seria um cabo de guerra com o Executivo, inclusive, prefeito, o senhor está convidado a vir a esta Casa e conversar com os vereadores. E os projetos que forem de interesse de Juazeiro, essa Casa vai analisar de forma isenta", ressaltou.

Os corpos da vereadora e de Rickson Pinto, com quem a vereadora tinha um relacionamento, foram encontrados no dia 3 de março. "A principal linha de investigação é feminicídio seguido de suicídio, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade que realiza diligências e oitivas para elucidar os fatos.

Tags