Camilo fala do atrito entre Elmano e Sarto e defende trabalho independente de partido e ideologia

O ministro da Educação Camilo Santana (PT), comentou as divergências entre o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), durante a 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, em Brasília.

“Política precisa ser feita com respeito”, afirmou o ministro e ex-governador do Ceará. Na semana passada, Sarto cobrou repasse de R$ 3 milhões do Governo do Estado em nota na qual justificou o aumento da passagem de ônibus. Elmano de Freitas (PT) rebateu as afirmações de Sarto, a quem acusou de tentar “transferir responsabilidade” pelo aumento da passagem.

"Nós vivemos numa democracia. As pessoas têm divergências, diferenças. Mas tudo precisa convergir com um objetivo: melhorar a vida das pessoas, independente de que partido estejam, independente de que ideologia política", disse o ministro.

Camilo defendeu o atual governador e reiterou que os dois querem dar "contribuição ao presidente Lula na reconstrução do Brasil”.

“Estou querendo dar a minha contribuição ao presidente Lula nessa reconstrução do Brasil e não tenho dúvidas que o Elmano tem a mesma intenção e espero que todos os políticos só tenham essa visão do meu Estado, querer o bem da população cearense e de Fortaleza”, afirmou o senador licenciado e ministro da Educação.

Em entrevista coletiva, o ex-governador expôs que se chegasse a ser chamado, iria contribuir na mediação do confronto. “No momento que for convocado o chamado, eu irei contribuir”, disse.

“A política é feita, ela existe para ajudar a construir um mundo melhor e é isso que eu procurei fazer ao longo de oito anos como governador do Estado”, acrescentou.

Na terça-feira, 7, Sarto afirmou, nas redes sociais, que está “trabalhando para manter a tarifa integrada de transporte público entre as mais baratas do País” e que, “até 2022, havia uma parceria com o Governo do Ceará, que aportava mais R$ 3 milhões”.

Em resposta à declaração do prefeito, Elmano argumentou que Sarto tentou “transferir responsabilidade de aumento de passagens de ônibus para o Governo do Estado”. “Lamento que o prefeito não fale exatamente toda a verdade dos fatos”, argumentou o chefe do Executivo estadual.

“Embora sendo uma responsabilidade direta do município, o Governo do Estado ajuda a manter o transporte público da capital há muitos anos com cerca de R$ 30 milhões/ano, através da redução em 66% na base de cálculo do ICMS do Diesel”, alegou.



O confronto se iniciou após a Prefeitura de Fortaleza anunciar o aumento de 15% na passagem de ônibus, que sai de R$ 3,90 para R$ 4,50.



