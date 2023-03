O POVO News: Lula repreende ministros que divulgam "genialidades" sem consultar o Planalto

A edição traz novas atualizações sobre o caso das joias sauditas de Bolsonaro, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta terça, 14, sua 50ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre os bastidores da reunião em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repreendeu ministros que divulgaram ações de governo sem consultar antes a Casa Civil.

Além disso, a edição comenta sobre as audiências públicas marcadas para acontecer entre a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para discutir inflação e política de juros.

A edição discute também os 5 anos da morte da vereadora Marielle Franco e os desdobramentos do caso de etarismo que envolveu a estudante de Biomedicina Patrícia Linares. A caloura foi exposta por colegas de sala de uma universidade de Bauru, no interior de São Paulo, por ter mais de 40 anos.

