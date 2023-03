Reajuste dos servidores: mesa de negociação entre governo e sindicatos acontece nesta sexta, 10

Acontece nesta sexta-feira, 10, mais uma rodada de negociação entre membros do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e sindicatos dos servidores públicos. A reunião foi oficializada pelo ministério e tenta finalizar as negociações sobre o reajuste salarial e o auxílio-alimentação para os servidores federais.

Em pauta, está a proposta de reajuste salarial apresentada pelas entidades sindicais ao MGI na segunda reunião da Mesa de Negociação, realizada em 28 de fevereiro. Na ocasião, as entidades de servidores pediram um percentual de 13,5% e, ainda, que o acréscimo de R$ 200 no auxílio alimentação. A proposta é maior do que o Governo Federal tinha oferecido, com, no máximo, 9% a partir de maio.



Eles julgam ser possível aumentar esse montante de R$ 11,2 bilhões por meio de crédito adicional. No entanto, o Ministério avalia ser muito difícil dar reajuste superior aos 9% este ano, já que não foi indicado nem tinha previsão orçamentária na LOA. O montante entrou no orçamento pela PEC da Transição, aprovada pelo Congresso Nacional.



No entanto, após a reunião do dia 28, o Governo aceitou fazer um estudo se seria possível conceder aumento maior do que os 9%.



A contraproposta tinha sido, inicialmente, prometida para a sexta-feira, 3, mas foi adiada para a terça-feira, 7, que também foi postergada. A cancelamento foi necessário, segundo a pasta, para que o governo siga avaliando uma contraproposta para o reajuste dos servidores.



Veja as propostas

7,8% de aumento em março + 44% sobre o Auxílio Alimentação 2 - 8,5% de aumento em abril + 44% sobre o Auxílio Alimentação 9% de aumento em maio + 44% sobre o Auxílio

