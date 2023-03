Camilo discute demandas das bancadas e educação com líderes partidários na Câmara

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), participou da reunião do Colégio de líderes partidários da base do governo na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 7. Segundo Camilo, o momento foi utilizado para encaminhamentos dos mandatos e “discutir temas importantes da Educação”.

“Estive nesta manhã participando da reunião de líderes partidários da Câmara, na liderança do governo, e a ideia é que possamos vir aqui, regularmente, para conversar com os parlamentares, com os líderes partidários, não só para tratar de encaminhamentos dos mandatos, mas também discutir temas importantes da Educação”, escreveu Camilo em suas redes sociais.

A reunião ocorreu durante a manhã e teve como um dos assuntos o alinhamento do Governo com a bancada de Goiás. O ministro recebeu a deputada federal Flávia Morais (PDT-GO) para tratar do assunto.

Os deputados federais Adriana Accorsi (PT), Gustavo Gayer (PL), Jeferson Rodrigues (Republicanos), Marussa Boldrin (MDB), Daniel Agrobom (PL) e Ismael Alexandrino (PSD) participaram da reunião sobre o assunto.

A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, também participou da reunião.

Guilherme Boulos, líder do Psol na Câmara, também esteve presente. Já a deputada federal Dandara Tonantzin (PT-MG) representou o líder da bancada do PT, Zeca Dirceu, na reunião de líderes. A parlamentar também deve ter outro encontro com o ministro nesta tarde para discutir a priorização da educação de Minas Gerais, com a Lei de Cotas, e a política de assistência estudantil. A própria parlamentar será a relatora.

O deputado federal e vice-presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), José Guimarães (PT), também participou da reunião.

“Quero agradecer a receptividade do deputado José Guimarães e de todos os líderes. O Ministério da Educação sempre estará à disposição da Câmara Federal, do Congresso Nacional e, principalmente, do nosso país”, afirmou.

Camilo Santana ainda tem um jantar marcado com a embaixadora do Reino Unido, Stephanie Al-Qaq, na noite desta terça-feira, 7. A ex-governadora e secretária executiva do MEC, Izolda Cela, participará do momento, na Embaixada do Reino Unido, em Brasília.

