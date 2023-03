O POVO News: Michelle Bolsonaro diz que foi "a última a saber" sobre joias; "Mulher traída"

A edição traz novas informações sobre o caso das jóias de diamantes enviadas para Michelle Bolsonaro sem pagar impostos, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 7, sua 45ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre as declarações da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a interlocutores em relação as jóias avaliadas em R$ 16 milhões, que foram trazidas para o Brasil sem o pagamento de impostos. Nomes do governo de Jair Bolsonaro tentaram entrar ilegalmente no País com os objetos, e argumentaram que se tratava de um "presente" para Michelle. Segundo ela, como "uma mulher traída", foi a "última a saber" do caso.

Além disso, na véspera do Dia da Mulher, a edição traz as convidadas Annette de Castro e Fernanda Naiana para discutir sobre o tema Violência contra a Mulher. Informações sobre o anúncio do reajuste dos valores da alimentação escolar pelo Governo Federal também serão pauta.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa ainda conta com informações sobre novas prisões de suspeitos de participar de atos golpistas no 8 de janeiro pela Polícia Federal. Além disso, após depoimento de Juscelino Filho sobre o avião da FAB utilizado para ir a um leilão de cavalos, a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, irá se justificar sobre sobre outro caso: possível ligação com milícia do Rio.



A programação de hoje do O POVO News traz informações sobre economia, com detalhes sobre a consulta ao Banco Central para sacar o dinheiro esquecido, que começou hoje.

Nesta terça-feira, 7, o programa comenta sobre a greve geral na França contra a reforma da previdência, e sobre a chuva de "vermes" que ocorreu na China, ontem.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para comentar o impacto da permanência de Juscelino no governo e a relação de Lula com o centrão. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Raquel Gomes.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO

Sobre o assunto Camilo discute demandas das bancadas e educação com líderes partidários na Câmara

Flávio Bolsonaro convoca apoiadores para volta do pai, recua e confunde bolsonaristas

Suplente Adriana Almeida, do PT, toma posse como vereadora após licença de Guilherme

Inquérito sobre joias de diamantes vai correr sob segredo de Justiça, diz PF

Tags