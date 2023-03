Deputado petista critica gestão de Wagner na Saúde de Maracanaú: "Um tiro no pé"

Em entrevista à Rádio O POVO CBN desta terça-feira, 7, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ), Júlio César Filho (PT), criticou a decisão de colocar o ex-deputado federa, Capitão Wagner (União Brasil) no cargo de secretário de Saúde de Maracanaú, a 22 km de Fortaleza.

“Acho muito arriscado para a saúde de Maracanaú”, destacou Júlio sobre a gestão do Capitão. O deputado admitiu que Wagner não tem a “mínima experiência em gestão” e pontuou que a Assembleia já recebeu, dos maracanauenses, reclamações recorrentes sobre a atuação dele no cargo. O presidente da CCJ alega que a escolha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB) em oferecer o cargo a Wagner é um “desrespeito” com a população do município e um "tiro no pé".

“Fazer com que Maracanaú sirva de laboratório para que ele (Wagner) possa se projetar para prefeito deste município”, disse. E prosseguiu: “Bem, eu acho isso um tiro no pé e um desrespeito do prefeito Roberto Pessoa que está utilizando Maracanaú como estatuto de emprego para políticos derrotados nas eleições passadas, como o Capitão Wagner e vários outros prefeitos”, declarou.

Wagner assumiu a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maracanaú em fevereiro deste ano, após o término do mandato de deputado federal. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Roberto Pessoa, durante uma reunião de trabalho no Palácio das Maracanãs, em janeiro. Na ocasião, Roberto declarou satisfação por Wagner ter aceito o convite.

“Fiquei muito feliz que o Capitão Wagner aceitou o convite. A meta é aprimorar a atenção na saúde primária e secundária, ampliar a oferta de serviços e medicamentos nos postos de saúde e implantar novos projetos na área, como a UPA 24h do Acaracuzinho”, declarou Roberto Pessoa.

