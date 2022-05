O tema tem sido discutido nos últimos dias, a partir do aumento do diesel no País

Sarto garante que passagem de ônibus não vai aumentar. Em entrevista à Rádio O POVO nesta segunda-feira, 16, o prefeito afirmou que não deverá haver aumento. O tema tem sido discutido nos últimos dias, a partir do aumento do diesel no País. Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), chegou a afirmar que as passagens precisavam custar R$ 5 para lidar com o aumento no preço dos combustíveis.



Em 2022, a passagem de ônibus em Fortaleza passou a custar R$ 3,90, preço 8,3% mais caro. A prefeitura e o governo do Estado assinaram subsídio de R$ 6 milhões por mês para segurar os custos da tarifa.

A próxima reunião de revisão de tarifa deve acontecer no fim do ano. No entanto, Dimas afirmou à Rádio O POVO CBN, em entrevista no dia 12 de maio, que há uma possibilidade de revisão extraordinária no contrato. O setor segue em conversas com a prefeitura.