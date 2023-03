Em dezembro, Sarto negou que fosse aumentar passagem de ônibus: "Não vai, não!"

O último reajuste aconteceu no início de 2022, após dois anos sem mudança no valor

Na noite desta terça-feira, 8, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que haverá aumento nas passagens de ônibus, que sai - no caso da inteira - de R$ 3,90 para R$ 4,50. O reajuste acontece três meses após o chefe do Executivo municipal, José Sarto (PDT), negar que haveria aumento no preço do transporte.



Pelas redes sociais, em dezembro de 2022, o gestor disse estava trabalhando para não haver reajuste do transporte público de Fortaleza, "mantendo assim a tarifa atual". Posteriormente, ele respondeu o comentário de uma jovem que sugeria que os valores iam aumentar "com gosto de gás". No texto, ele diz "Não vai, não!".

Em maio de 2022, o prefeito também chegou a garantir que a passagem de ônibus não ia aumentar. Em entrevista à Rádio O POVO, ele disse que que não deveria haver aumento. Na época, o tema estava em alta a partir do aumento do diesel no País.

O chefe do Executivo justificou o aumento diante de uma reivindicação do Sindiônibus para que a passagem fosse ainda mais cara, na faixa de R$ 5,40. Sarto também ressaltou que, até 2022, havia uma parceria com o Governo do Ceará, que aportava R$ 3 milhões no subsídio para que as passagens não aumentassem. "Porém, chegamos em março de 2023 e, até agora, esse recurso do Estado não chegou", disse o pedetista pelas redes sociais. O governador Elmano de Freitas (PT) rebateu fala do pedetista alegando que ele estava "distorcendo os fatos" e tentando "transferir responsabilidades".



Com o aumento, Sarto afirma que foi exigido que haja o religamento do ar-condicionado dos veículos e aumento da frota para dar mais conforto aos passageiros.



