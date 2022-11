Irmã de Yury do Paredão é eleita presidente da Câmara de Juazeiro do Norte

Yanny Brenna, do PL, recebeu 16 dos 21 votos possíveis e vai comandar o legislativo da maior cidade do Interior cearense no biênio 2023-2024

Irmã do deputado federal eleito Yury do Paredão (PL), a vereadora Yanny Brena (PL) foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte nesta terça-feira, 22, para o biênio 2023-2024. Concorrendo em chapa única, ela recebeu 16 dos 21 votos do plenário. Houve, ainda, duas abstenções e três ausências.

No exercício do primeiro mandato parlamentar, Yanny será a segunda mulher a chefiar o Poder Legislativo da maior cidade do Interior cearense. A vereadora vai suceder o atual presidente Darlan Lobo (MDB), que ocupa o cargo desde 2019. Ele chegou a anunciar que disputaria a reeleição, mas desistiu na última sexta-feira, 17, alegando falta de apoio dos pares.

Em discurso no plenário, Darlan acusou Yury de interferir na eleição da Mesa Diretora da Câmara em benefício da irmã. O presidente ainda afirmou que o deputado eleito teria tentado atraí-lo para um suposto esquema de fraude a licitações. Yury nega as irregularidades e promete acionar a Justiça contra o emedebista.

Com 26 anos, Yanny é a vereadora mais jovem a chegar ao cargo máximo do legislativo juazeirense. Ela foi eleita juntamente com os colegas Raimundo Júnior (MDB), 1º vice-presidente; Wiliam Bazilio (PMN), 2º vice-presidente; Adauto Araújo (PTB), 1º secretário; Claudionor Mota (PMN), 2º secretário; e Lucas do Horto (MDB), 3º secretário.

Integrante da ala que se autointitula independente na Câmara, a presidente eleita fez um aceno ao prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) em sua primeira entrevista após a vitória. “A partir de hoje está aberto o diálogo com o Poder Executivo. Acredito que a população é quem mais tem a ganhar com essa união”, assinalou. O gesto indica mudança em relação à posição do atual presidente, que encabeça o bloco de oposição ao prefeito no Legislativo.

Eleita com o apoio de mais de dois terços da Câmara, Yanny promete se empenhar para estabelecer clima de harmonia e união entre os vereadores. “Que nós possamos brigar pela população e não uns com os outros. Claro que divergências vão existir, é a democracia, a casa é política, mas eu quero sempre estar pregando aqui na minha gestão a união entre os pares”, indicou.

A escolha da vereadora para a presidência do Legislativo ocorre após um imbróglio judicial iniciado há quase um ano. Aliados de Yanny fizeram duas investidas para antecipar a eleição da Mesa, mas ambas as tentativas foram barradas por decisões judiciais.

Em dezembro de 2021, um grupo de vereadores chegou a propor a alteração do Regimento Interno da Casa para mudar a data do pleito. A matéria foi votada e aprovada em plenário, mas invalidada na Justiça após ação apresentada pelo vereador Adauto Araújo (PTB), que mais tarde se aliaria a Yanny.

Já neste ano, em maio, os parlamentares aprovaram um novo projeto para antecipar a votação, alterando a Lei Orgânica do Município, mas novamente a mudança foi barrada no campo judicial.

A posse dos novos membros da Mesa Diretora está marcada para o dia 1º de janeiro de 2023. Antes de Yanny, a ex-vereadora Solange Cruz tinha sido a última mulher a presidir a Câmara de Juazeiro do Norte, no biênio 1995-1996.

Veja como foi a votação

Chapa única

Adauto Araújo (PTB)

Cicinho Cabeleireiro (PSD)

Claudionor Mota (PMN)

Yanny Brena (PL)

Victor Lacerda (PSB)

Ivanildo Rosendo (DC)

Jacqueline Gouveia (MDB)

Lucas do Horto (MDB)

Márcio Joias (UB)

Padre Paulo (PSD)

Rafael Cearense (Podemos)

Raimundo Júnior (MDB)

Rosane Macêdo (Cidadania)

Sargente Firmino (PSB)

Sargento Nivaldo (PTB)

Wiliam BazÍlio (PMN)

Abstenções

Capitão Vieira (PTB)

Darlan Lobo (MDB)

Ausências

Beto Primo (PSDB)

Fábio do Gás (Rede)

Janu (Republicanos)

Colaborou Wesley Júnior, especial para O POVO

