Câmara de Caxias do Sul abre processo de cassação contra vereador que ofendeu baianos

O discurso preconceituoso de Sandro Fantinel resultou na abertura de inquérito e na expulsão do vereador do partido Patriota

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) acatou, nesta quinta-feira, 2, o pedido para iniciar o processo cassação do vereador Sandro Fantinel (sem partido), após o parlamentar proferir discursos ofensivos contra os trabalhadores baianos resgatados em situação de trabalho análoga à escravidão. Fantinel sugeriu que “empresas não contratem aquela gente lá de cima” e deem preferência a trabalhadores argentinos.

O pedido de cassação foi promulgado nesta quarta-feira, 1°, e aprovado em sessão na manhã desta quinta,2. A solicitação foi aberta por unanimidade, com 21 votos, já que o presidente não vota e Fantinel não estava presente. O processo segue em tramitação no Legislativo.

A Comissão Processante, responsável por auxiliar no processo de julgamento do parlamentar, foi definida por meio de sorteio. Os vereadores Tatiane Frizzo (PSDB), Felipe Gremelmaier (MDB) e Edi Carlos Pereira de Souza (PSB) terão 90 dias para reunir materiais e ouvir a defesa de Fantinel. Posteriormente, um parecer será divulgado e o processo vai à votação no plenário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma operação realizada nesta segunda-feira, 27, por agentes da Polícia Civil de Caxias do Sul, resgatou mais de 200 trabalhadores em condições precárias de trabalho. Os funcionários eram contratados da empresa Oliveira e Santana, que presta serviço terceirizado à vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

As falas ofensivas de Fantinel resultaram na abertura de inquérito e na expulsão do vereador do Patriota, partido que até então integrava.

Sobre o assunto Toffoli arquiva investigações sobre conduta de Bolsonaro na pandemia

TJ-SP condena Gilmar a indenizar em R$ 50 mil Modesto Carvalhosa

Ministro do STJ critica TJSP e desembargador reage: 'Se vivêssemos na Suíça'

MP e polícia investigam vereador de Caxias do Sul por xenofobia contra baianos

CNBB: vinho oriundo do trabalho escravo não deve ser utilizado por igrejas

Tags