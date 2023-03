Vereador rebate fala de Cid contra Sarto e diz que senador quer entrar no "camarote do BBB"

O vereador Bruno Mesquita (Pros) criticou o senador Cid Gomes (PDT) por ter dito que as intervenções da Prefeitura de Fortaleza não podem "ficar (apenas) na Aldeota". Na sessão desta quarta-feira, 1°, Mesquita comparou Cid ao ator Ricardo Macchi, que teve destaque no passado e perdeu espaço na mídia, e declarou que a investida do senador tem como intuito uma eventual entrada no Big Brother Brasil (BBB).

“Estava recordando e tentando fazer uma comparação do Cid de hoje com o Cid de antes. Fiquei lembrando aqui de 1995, que tinha uma novela chamada ‘Explode Coração’. Nela, o maior galã do momento era o cigano Igor, o protagonista era Ricardo Macchi. Era famoso demais, ficou muito importante, mas depois de um tempo não teve mais papel para ele. Aí fizeram a Casa dos Artistas e levaram o Ricardo Macchi para ver se aparecia; não adiantou.

E seguiu: "Acho que essa investida do senador Cid, talvez, seja para ele entrar no bloco do camarote do Big Brother”, disse o parlamentar que compõe a base do prefeito José Sarto (PDT) e que mais cedo havia declarado que Cid deixou de ser uma referência para muitos parlamentares para se tornar motivo de “chacota”. “Não pode um homem da envergadura de um dos melhores governadores do Estado estar fazendo um papel desse”, concluiu.

Na última terça-feira, 28, foi publicada entrevista de Cid ao podcast As Cunhãs, na qual o senador deu declarações em tom crítico acerca da gestão Sarto; Cid mencionou conversas que teve com o prefeito e afirmou ter feito sugestões na administração.

"Já disse cem vezes que tem uma ruma de viaduto aqui (na Aldeota), aquela região ali (da José Bastos) precisa de um viaduto. As coisas não podem ficar só aqui na Aldeota", disse Cid na ocasião.



Outros vereadores da base de Sarto, como Carlos Mesquita (PDT), Didi Mangueira (PDT), Lúcio Bruno (PDT) e Emanuel Acrízio (PP) também usaram a tribuna para criticar a fala de Cid e defender a administração municipal. Lúcio Bruno disse que Fortaleza "se tornou uma grande Aldeota", fazendo referência aos investimentos da prefeitura e às entregas em bairros da periferia da Capital.

As divergências ocorrem um dia antes de uma nova reunião do PDT para debater eventual apoio à administração do governador Elmano de Freitas (PT). O partido se reuniu na última quinta-feira, mas não chegou a um consenso sobre o tema.





