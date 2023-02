Votação mede forças na Assembleia, com aliados de RC na oposição e irmã de Ciro e Cid na base

O PDT ficou dividido na votação de requerimento sobre adiar ou não. Um dos deputados do União Brasil votou com o governo

A votação dos requerimentos da oposição para adiar a votação das mensagens enviadas na semana passada pelo governador Elmano de Freitas (PT) serviu para antecipar uma mostra do tamanho das forças na Assembleia Legislativa do Ceará.

Entre as propostas estão o aumento do ICMS e a permissão para um empréstimo de R$ 900 milhões do Banco do Brasil. O placar do pedido de adiamento foi de 26 votos contra 11. Houve 9 dos 46 deputados que não participaram da votação sobre os requerimentos. As mensagens de Elmano serão votadas a seguir.

Votou integralmente com a oposição a bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro: Alcides Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL), Marta Gonçalves (PL).

Já a bancada do União Brasil, ligada a Capitão Wagner, votou na maioria com a oposição, mas com uma dissidência. Felipe Mota, Oscar Rodrigues e Sargento Reginauro foram a favor do adiamento. O deputado Firmo Camurça foi contra e votou com o governo. Ele tem dado sinais de aproximação com a base de Elmano.

Única deputada do PSDB, Emília Pessoa se alinhou com a oposição pelo adiamento.

Completam o bloco oposicionista 3 dos 13 pedetistas: Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho. Os três são ligados ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

A bancada pedetista se dividiu. Entre os que votaram a favor do governo está a deputada Lia Gomes, irmão de Ciro Gomes e Cid Gomes. Houve divisão da família na eleição e sobre o governo Elmano. Ciro fez campanha a favor de Roberto Cláudio (PDT) para governador e está alinhado com a ala pedetista na oposição. Cid ficou neutro na disputa pelo Executivo estadual e articulou apoio de pedetistas ao governador.

Também votaram a favor do governo os pedetistas: Osmar Baquit, Guilherme Landim, Sérgio Aguiar, o líder governista Romeu Aldigueri e Oriel Nunes Filho, já indicado para a futura secretaria da Pesca e Aquicultura, a ser criada na reforma administrativa em votação.

