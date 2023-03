Lula, a briga no PT, o aumento dos combustíveis e ainda Cid Gomes e a confusão no PDT

Episódio #226 do podcast Jogo Político analisa o impacto das medidas econômicas para o governo, além das turbulências políticas no grupo Ferreira Gomes

O governo Lula (PT) definiu pela volta da cobrança de impostos federais que haviam sido retirados do preço dos combustíveis, o que desgasta a administração nos primeiros meses. A situação econômica provoca embates dentro do PT, direcionados ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já no Ceará, a animação fica por conta do PDT. Cid Gomes fez críticas a Roberto Cláudio, ao prefeito José Sarto e até ao irmão Ciro Gomes.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista.

