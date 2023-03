Cid diz que Wagner na saúde é "marketing barato" e que população de Maracanaú vai sofrer

O senador Cid Gomes (PDT) categorizou como "marketing barato" o fato de o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) ter assumido como secretário de saúde do município de Maracanaú. Em entrevista ao podcast As Cunhãs, o pedetista afirma que a indicação acontece para que Wagner pudesse ser dissociado da área da segurança pública, uma de suas principais pautas quando parlamentar.

Para o senador, a indicação deve prejudicar a população do município. "Isso é uma jogada de marketing barato para ver se associa a imagem dele a uma outra coisa que não seja segurança. E o (prefeito) Roberto Pessoa se dispôs a esse papel. Sofrerá a população de Maracanaú na saúde", afirmou.

Cid avaliou ainda que o cenário político propicia para que Wagner dispute a Prefeitura de Fortaleza em 2024, por sair fortalecido da campanha ao Governo do Ceará. O atual presidente do União Brasil no Ceará foi o mais votado na Capital, com vantagem contra Elmano de Freitas (PT), que venceu a disputa e foi eleito como governador.

Além de Wagner, Cid consolida que o PT deva lançar candidatura individual ou buscar nomes em partidos aliados. A presença do atual prefeito José Sarto (PDT), em uma reeleição, no entanto, não foi tida por Cid como confirmada. Ele levantou a possibilidade de Roberto Cláudio (PDT) tentar voltar para um terceiro mandato. "Ou não sei se o Sarto vai abrir mão. Eu já disse para ele: 'Sarto, estão lhe usando nessa disputa (entre PT e PDT) e você é responsável por administrar a quinta Capital, não entre nessa'", disse o senador.

Ele afirma ter aconselhado Sarto a focar em fazer uma boa gestão e que isso garantiria apoio para sua reeleição. "Se tiver bem, vão lhe botar em um andor para ser candidato. Se não tiver, pode ter certeza que passa um trator em cima dele", ressaltou.

