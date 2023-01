Augusta Brito confirma apoio do PT a Pacheco e projeta início do mandato no Senado

A deputada estadual e futura senadora cearense Augusta Brito (PT) confirmou que o PT fechou apoio ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a recondução ao cargo em disputa que contará com as candidaturas de Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Podemos-CE).



De acordo com a parlamentar, foi definida ainda a costura para que o PT participe da nova Mesa Diretora, com a primeira secretaria do Senado, caso Pacheco seja eleito. “Ainda estamos vendo quem será o nome para ocupar essa vaga”, comentou a senadora em entrevista ao O POVO na manhã desta terça-feira, 31, em evento com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Em relação às comissões do Senado, Augusta reforçou que caso o PT fique com a primeira secretaria, a legenda terá direito de fazer “a segunda pedida das comissões”. A senadora disse ter colocado o nome à disposição para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e outras comissões vinculadas a temas como assuntos econômicos, educação, saúde e direitos humanos. “Estou esperando a resposta", pontuou.

Primeira suplente do senador eleito Camilo Santana (PT), Augusta vai assumir o mandato após Camilo se licenciar para comandar o Ministério da Educação (MEC). Segundo a arlamentar, a expectativa é aprender e contribuir com a população do Estado.

“Com a convicção de que o tempo que passar lá, quero que homens e mulheres do Ceará se sintam representados e no final desse período digam: ‘realmente ela serviu para isso, ela serviu para alguma coisa’”, concluiu a futura senadora.



