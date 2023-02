Augusta Brito toma posse no Senado após Camilo retornar ao comando do MEC

A senadora Augusta Brito (PT-CE) tomou posse no Senado Federal nesta quinta-feira, 2, após o ministro Camilo Santana (PT) entrar de licença para continuar o trabalho no comando do Ministério da Educação (MEC).

A petista ocupava a vaga de primeira suplente, seguida pela segunda suplente da chapa, Janaina Farias (PT-CE)

Na cerimônia, todos assinaram o termo de posse e reforçaram o compromisso com o cargo. Além de Camilo Santana, estiveram presentes na cerimônia o governador Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PDT) e o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara José Guimarães (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas redes sociais, Augusta afirmou que ampliará ao Senado pautas que defendia no Ceará. A petista já foi prefeita do município de Graça, entre 2004 e 2012. Antes de atuar por dois mandatos como deputada estadual, Augusta foi nomeada secretária de Educação de São Benedito.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Augusta Brito (@augustabrito)

Além de Augusta, outras dois suplentes tomaram posse nesta quinta após os titulares se licenciarem para assumir pastas no Executivo. A senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) entrou na vaga de Flávio Dino (PSB-MA), que é ministro da Justiça e Segurança Pública, e Fernando Farias (MDB-AL) assumiu o lugar de Renan Filho (MDB-AL), ministro dos Transportes.

Sobre o assunto Quem é Augusta Brito, suplente que pode assumir vaga de Camilo Santana no Senado

Bolsonaristas reagem à vitória de Pacheco no Senado e apontam fraude em voto em cédula

Camilo retorna ao MEC após posse no Senado; outros ministros também reassumem

Lira e Pacheco são reeleitos presidentes da Câmara e do Senado

Tags