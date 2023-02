O POVO News: ministra Cármen Lúcia envia pedidos de investigação contra Bolsonaro para 1ª instância

A edição traz informações sobre o envio de investigações sobre Bolsonaro à Justiça em 1° instância, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Ceará, no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta sexta-feira, 10, sua 31ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a ação da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que enviou à Justiça Federal em Brasília, em 1° instância, seis pedidos de investigação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, a edição de hoje também trará informações sobre as agendas cheias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), nesta sexta-feira, 10. Assim como o discurso de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, pela criação da Guarda Nacional.

Nesta sexta-feira, 10, o programa conta com duas entrevistas: a primeira com o ex-senador Inácio Arruda, que assume uma das secretarias no Ministério da Ciência e Tecnologia, e a segunda com Afonso Rocha, Presidente do Diretório Estadual do Novo, que discutirá a entrada de Eduardo Girão no Partido Novo.

A programação de hoje do O POVO News ainda conta com mais fatos sobre a política brasileira, como o aval dado pelos países emergentes do Brics para a ex-presidente Dilma Rouseff (PT) presidir o Banco do Brics.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a liberação do uso de linguagem neutra nas escolas pelo STF e a chegada de Lula nos Estados Unidos, para encontro com o presidente do país, Joe Biden. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e o jornalistas do O POVO, Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Assista ao vivo:

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



