Bolsas do CNPq para iniciação científica júnior devem triplicar de valor, diz Ricardo Galvão

Ricardo Galvão, novo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), afirmou, durante entrevista ao O Globo, que as bolsas CNPq sofrerão reajuste, e que o novo valor será anunciado pelo presidente ainda neste mês.

Galvão explicou que o montante oferecido aos alunos varia de acordo com o tipo de bolsa. Ele declarou que pretende triplicar o valor do benefício, por exemplo, para a bolsa de Iniciação Científica Júnior, que é fornecida a estudantes do ensino médio que obtiveram êxito em olimpíadas.

“Essa bolsa, nós achamos importante porque temos de despertar os alunos para serem cientistas desde cedo. O valor dela era só R$ 100 por mês, que é muito pouco. Nós queremos pelo menos dobrar ou triplicar essa bolsa. Teremos variações que foram definidas pela Casa Civil, mas que estão esperando o anúncio do presidente Lula”, pontuou.

Quando questionado sobre os cortes orçamentários e a retomada dos investimentos, Galvão declarou que a recuperação se dá de maneira lenta e que o capital investido é muito pouco para suprir as necessidades. "A última chamada do CNPq, no final do ano passado, para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia tinha uma verba total de R $7 milhões. Isso é muito pouco para todas as demandas. Isso vai ter de ser recuperado, mas não vai dar para recuperar totalmente, de forma nenhuma”, afirmou.

Ricardo Galvão prevê o aumento no número de bolsas e apontou que nos dois últimos anos houve redução na quantidade de beneficiários em decorrência da pandemia de Covid-19 e do baixo valor da bolsa CNPq.

