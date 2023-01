Michelle Bolsonaro retorna ao Brasil e desembarca em Brasília

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, retornou ao Brasil nesta quinta-feira, 26. Ela foi vista por jornalistas do Metrópoles, desembarcando no Aeroporto de Brasília, por volta das 20 horas, sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou outros familiares.

O casal estava recluso nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, quando a comitiva deixou o País. No exterior, Bolsonaro não participou da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, consequentemente, não passou a faixa presidencial.

Há a expectativa que o ex-presidente também volte ao Brasil para realizar um tratamento de saúde. Nesta semana, Antônio Luiz Macedo, médico do ex-presidente, revelou ao jornal Folha de S. Paulo que o presidente pode passar por uma nova cirurgia.



Além disso, como ele está nos Estados Unidos desde dia 30 de dezembro, há possibilidade de seu visto expirar na segunda-feira, 30, quando completa um mês da presenta do ex-gestor no País.

Não há confirmação formal sobre qual visto foi utilizado por Bolsonaro para entrar nos EUA, mas é possível que seja com o visto diplomático dado a chefes de Estado. Isso porque o Bolsonaro saiu de Brasília a Orlando usando um avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) na condição de presidente.

Portadores de visto oficial que não estejam mais no cargo ou missão que os levou aos Estados Unidos precisam comunicar ao governo americano a alteração do status em até 30 dias.

