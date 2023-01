Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publica imagem de caixas: "Preguiça de mudança"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais, neste sábado, 28, para publicar uma imagem de diversas caixas de papelão empilhadas. Na postagem, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu a seguinte legenda: “preguiça de mudança”. A publicação foi feita no Instagram, via stories, uma das ferramentas da plataforma.

Apesar da imagem publicizada, Michelle não deu mais informações sobre a localização da postagem ou o novo endereço. Depois de passar algumas semanas nos Estados Unidos junto de Bolsonaro e familiares, a ex-primeira-dama voltou ao Brasil no último dia 26.

Ex-primeira-dama publicou imagem neste sábado, 28 de janeiro (Foto: Reprodução / Instagram / Michelle Bolsonaro)



Já Bolsonaro ficou nos Estados Unidos, onde sinalizou que pretende permanecer pelos próximos dias. O ex-presidente deixou o país no fim de dezembro do ano passado e não passou a faixa presidencial ao sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também neste sábado, um dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que o pai não tinha data marcada para retornar dos Estados Unidos. O parlamentar reforçou ainda que não há como vincular o pai aos atos golpistas registrados em 8 de janeiro, que culminaram na depredação de prédios públicos em Brasília.

Os ataques foram feitos por golpistas que estavam acampados próximo ao quartel do Exército, em Brasília e que criticavam, sem provas, a lisura do processo eleitoral. Diversas pessoas que participaram da invasão e depredação usavam roupas em alusão a Bolsonaro e contestavam a derrota eleitoral do ex-presidente.

