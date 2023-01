Sigilo de 100 anos: Governo libera lista de visitas a Michelle Bolsonaro

Informação sobre as visitas da ex-primeira-dama estavam inclusas no sigilo de um século imposto pelo ex-presidente

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou, nesta quarta-feira, 11, as primeiras informações que estavam inseridas no sigilo de 100 anos decretado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A lista de visitas a Michelle Bolsonaro foi o primeiro documento liberado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

De acordo com informações obtidas pelo Estado de São Paulo, a ex-primeira-dama recebeu 565 visitantes, entre 2021 e 2022. Entre as visitas, Michelle recebeu Nídia Limeira de Sá, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação. A diretora esteve 51 vezes no Palácio da Alvorada.

O pastor da Igreja Batista Atitude em Brasília Claudir Machado (31 visitas), a cabeleireira Juliene Cunha (24 visitas) e a estilista Cynara Boechat (5 visitas) também estão entre os principais visitantes recebidos pela ex-primeira-dama.

Durante a campanha eleitoral, Lula mencionou várias vezes o sigilo de 100 anos e uma das promessas, caso fosse eleito, era expor o que Bolsonaro "escondia" no decreto. No dia 1º de janeiro, após a cerimônia de posse, o petista assinou um decreto que pedia a revisão dos sigilos do ex-presidente pela Controladoria-Geral da União.

Além das visitas a Michelle, a carteira de vacinação de Bolsonaro e a ficha funcional de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL), por exemplo, também estão entre as informações que tiveram a divulgação negada.

