Bolsonaro pede visto de turista para permanecer mais tempo nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada em uma solicitação para alterar o visto e continuar nos Estados Unidos por mais tempo. O documento oficial vence nesta segunda-feira, 30, um mês após a chegada do ex-mandatário no país.

Em entrevista dada à CNN, Bolsonaro chegou a mencionar que poderia retornar ao Brasil em janeiro. O médico do ex-presidente também apontou a possibilidade do ex-presidente realizar outra cirurgia assim que voltasse ao país. No entanto, Bolsonaro estaria buscando o visto de turista para estender a estadia em Orlando por três meses.

Bolsonaro deixou o Brasil no dia 30 de dezembro, antes da cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O destino de Bolsonaro foi a Flórida, onde está hospedado em uma casa do ex-lutador José Aldo.

Após os ataques promovidos por bolsonaristas extremistas nos prédios dos Três Poderes, em Brasília, o nome do ex-presidente foi bastante mencionado como um dos responsáveis por incitar os atos antidemocráticos.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou a inclusão do ex-presidente em inquérito que investiga as invasões do dia 8 de janeiro.

O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por considerar que Bolsonaro teria incitado os ataques ao Estado Democrático de Direito, mencionando o vídeo compartilhado pelo ex-mandatário em que ele sugere suposta fraude no processo eleitoral que elegeu Lula.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro retornou ao Brasil na última quinta-feira, 26, e desembarcou em Brasília. O nome de Michelle chegou a ser citado pelo presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, como provável candidata à presidência da República em 2026, caso Bolsonaro fique inelegível.

