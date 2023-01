"Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle", afirma Costa Neto

O presidente do Partido Liberal (PL) Valdemar Costa Neto comentou sobre a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se lançar como candidata nas próximas eleições presidenciais de 2026.

Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da sigla analisou a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) não se candidatar no próximo pleito.

“Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento [da campanha] do Bolsonaro no Maracanã, ela se revelou”, disse.

Durante a campanha eleitoral do ex-presidente, principalmente no segundo turno, Michelle ocupou posição ativa. A ex-primeira-dama realizou caravanas, juntamente com a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) e fez discursos promovendo a imagem do marido em igrejas e cultos.

A entrada de Michelle na política é um dos pontos debatidos entre os integrantes do Partido Liberal (PL). É esperado que a ex-primeira-dama assuma um cargo dentro da sigla, no PL Mulher. Segundo Costa Neto, Michelle faria palestras pelo país para atrair e garantir o apoio do eleitorado feminino.

Michelle Bolsonaro voltou ao Brasil nesta quinta-feira, 27, após passar quase um mês nos Estados Unidos, onde o ex-presidente ainda permanece.

Apesar de considerar Michelle para 2026, o presidente da sigla não descarta a candidatura de Bolsonaro para as próximas eleições.

“Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, completou.



