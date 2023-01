Flávio Bolsonaro descarta vínculo do ex-presidente com ataques de 8/01

O ex-presidente Jair Bolsonaro não tem qualquer responsabilidade nos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro, em Brasília, disse a jornalistas, neste sábado (28), seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), acrescentando que "não tem previsão" de retorno do pai ao Brasil.

"Não há nada juridicamente que implique o presidente Bolsonaro [nos ataques]. O poder judiciário não é lugar de fazer julgamento político. Ele está com muita tranquilidade porque sabe que não tem como, ainda que forcem a barra, vinculá-lo a nenhum ato criminoso", disse o senador a diversos veículos de imprensa, entre eles a AFP.

Em 8 de janeiro, milhares de apoiadores de Bolsonaro (PL), inconformados com sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de outubro passado, invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos ataques, ocorridos uma semana após a posse de Lula, os bolsonaristas pediam uma intervenção militar para depor o novo presidente.

"Se uma pessoa que veste a camisa do Bolsonaro vai para a rua fazer besteira, tem que ser responsabilizada, não Bolsonaro. Ele não tem poder sobre estas pessoas", acrescentou o filho mais velho do ex-presidente.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) para incluir Jair Bolsonaro - que viajou para a Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, em 30 de dezembro, antevéspera do fim de seu mandato - no inquérito que visa a determinar quem incentivou a invasão das sedes dos Três Poderes.

Na decisão, o ministro citou um vídeo compartilhado nas redes por Bolsonaro, o qual questiona a transparência das eleições em que o ex-presidente foi derrotado por Lula por uma pequena margem, de 1,8 ponto percentual.

Anderson Torres, último ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques - pelos quais mais de 2.000 pessoas foram detidas -, foi preso, enquanto é investigado por omissão e conivência com os invasores.

Flávio Bolsonaro disse que os advogados do pai estão analisando tecnicamente os processos contra ele, e assegurou que não há previsão de volta do ex-presidente ao Brasil.

"Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses, pode não voltar nunca", explicou o senador, acrescentando que seu pai está "desopilando", de "férias".

Ainda segundo o senador, o ex-presidente, de 67 anos, poderia se submeter em breve a uma nova cirurgia no intestino.

No começo de janeiro, Bolnonaro foi internado na Flórida com "fortes dores abdominais".

Desde a facada que sofreu na região abdominal, em 2018, durante um comício de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro se submeteu a várias cirurgias devido a quadros recorrentes de obstrução intestinal.

msi/dga/mvv

Tags