Bolsonaro não tem data para voltar e não há como vinculá-lo a atos, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou há pouco que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem data para deixar os Estados Unidos e voltar ao Brasil. Ele disse ainda que "não é possível vincular" o ex-chefe do Executivo aos atos golpistas do dia 8 de janeiro em que bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes no centro de Brasília.

O Broadcast Político mostrou semana passada que caciques do PL, legenda que atualmente abriga Bolsonaro, acreditam ser "inevitável" não associar o ex-presidente aos atos que deixaram rastros de destruição na capital do País. Contudo, nos bastidores das Cortes Superiores, o caso é tratado com "cautela", justamente pelo clima acirrado que ministros ainda veem tomar conta das rua.

Flávio Bolsonaro também afirmou "não ter certeza" se o pai vai necessitar de uma nova cirurgia no intestino quando voltar ao Brasil, mas não descartou a possibilidade. O ex-presidente já passou por quatro procedimentos cirúrgicos desde que foi vítima de uma facada no abdômen em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral daquele ano.

