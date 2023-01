"Já recomeçou a festa da Lei Rouanet", diz Bolsonaro sobre governo Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ao seus apoiadores que “já voltou a festa lá” ao comentar sobre a Lei Rouanet, colocada em pauta nesta semana pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Já recomeçou a festa da Lei Rouanet", disse ele nesta terça-feira, 24.

Bolsonaro preferiu não citar nenhum nome ao criticar a lei, mas relembrou que cortou recursos da Rouanet em sua gestão. “Não posso falar nome aqui. Quando eu assumi, cada artista podia pegar até quanto por ano, alguém sabe aí? Cada artista? Artista importante, lógico. Até R$ 10 milhões por ano. Eu passei para R$ 1 milhão quando eu assumi. Depois, nós passamos para R$ 100 mil. E R$ 100 mil é muito dinheiro, pessoal”, afirmou.

O ex-presidente deu as declarações em frente ao local onde está hospedado, na Flórida. Ele está nos Estados Unidos desde o final de 2022. Ao contrário do que Bolsonaro afirmou, em seu governo o limite máximo de captação era R$ 1 milhão por artista, e não R$ 100 mil. Ainda ao comentar sobre o assunto, ele diz que US$ 20 mil é bastante dinheiro para o mundo cultural.

“R$ 100 mil em dólar são US$ 20 mil, não é isso? Eu sei que o custo de vida é mais caro aqui, você faz a conversão na hora e é mais caro. Mas US$ 20 mil é bastante dinheiro para você aparecer no mundo cultural. Agora, já voltou a festa lá”, declarou.

Um de seus filhos, Flávio Bolsonaro (PL), criticou a autorização para captação de R$ 5 milhões garantida à atriz Cláudia Raia, na semana passada. A artista foi assunto nas redes sociais e recebeu desaprovação dos usuários. A captação teve aprovação do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Empresas que apoiarem o projeto da atriz terão dedução no Imposto de Renda.

O primeiro mês nem terminou e a farra com dinheiro público já está instalada. Era para isso que queriam a volta dos lulo-petistas? Quero só ver o que terão feito quando chegar o fim do ano pic.twitter.com/yRCATrJInV — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) January 19, 2023

