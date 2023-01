Deputados acionam TCU para investigar o uso de dinheiro público em motociatas de Bolsonaro

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara Reginaldo Lopes (PT-MG) e o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) acionaram o Tribunal de Contas da União (TCU) para denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo uso de verba pública para custear as motociatas.

Nesta segunda-feira, 23, as notas fiscais dos gastos realizados no cartão corporativo durante o mandato do ex-presidente foram divulgadas nesta segunda-feira. Após a obtenção dos dados pela agência Fiquem Sabendo, foi possível identificar o que foi comprado pelo ex-mandatário com o cartão corporativo.

Além de incluir a compra de picanhas, caviar e remédios, como Rivotril, os documentos apontam as despesas geradas pelas motociatas feitas pelo ex-presidente.

Os gastos eram voltados para a hospedagem e alimentação da grande equipe que acompanhava o presidente nos eventos. Os altos valores utilizados na compra de lanches, por exemplo, eram feitos para alimentar as centenas de funcionários que acompanhavam o ex-mandatário nos passeios.

Cada evento, realizado para promover a imagem de Bolsonaro e reunir apoiadores, demandava uma equipe de cerca de 300 pessoas e custou, em média, gastos de R$ 100 mil.

Os deputados encaminharam ofício ao presidente do TCU Bruno Dantas e solicitaram a apuração do financiamento das motociatas. No documento, os parlamentares apontam o prejuízo aos cofres públicos gerados por Bolsonaro na realização de um “evento de caráter indisputavelmente pessoal, sem qualquer interesse público”.



