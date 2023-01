Yanomamis: secretário de Saúde Indígena apoia a remoção de garimpeiros em território indígena

Ricardo Weibe afirmou que a comunidade vive "à mercê" do crime organizado e concordou com a criação de comitê de desintrusão

Ricardo Weibe Tapeba, atual secretário nacional de Saúde Indígena, visitou três comunidades do território Yanomami, em Roraima, nos últimos quatro dias e relatou que os indígenas se encontram em estado de calamidade e comparou o cenário com campos de concentração.

“Nós pudemos presenciar o estado de calamidade que o território vive, é um cenário de guerra. A nossa unidade de saúde, nosso polo em Surucucu, assim como a nossa casa aqui em Boa Vista, é praticamente um campo de concentração”, pontuou.

Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira, 24, Weibe frisou que as Forças Armadas e o Sistema Único de Saúde (SUS) são pilares importantes durante a campanha de assistência à comunidade. De acordo com Weibe, só foi possível distribuir os insumos à população com o auxílio das Forças Armadas, visto que, cerca de 20 mil garimpeiros ilegais ocupam a região.

"Ao realizar as visitas, descemos dentro do garimpo, que praticamente invadiu as aldeias. As comunidades estão à mercê do crime organizado. E não falo garimpeiros, mas sim crime organizado, porque há muitas pessoas armadas, coagindo [os indígenas] e sem se intimidar com a presença das Forças Armadas”, afirmou.

A implantação de um plano de desocupação do território também foi pauta de discussão durante a coletiva. Weibe fez menção à deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF) que já havia determinado a remoção dos garimpeiros de territórios indígenas, incluindo a comunidade Yanomami. O secretário ainda comentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também visitou a comunidade no último sábado, 21, em que decretou a criação de um comitê para coordenar a ação de desintrusão de território indígena.

Ricardo Weibe salientou a importância de aperfeiçoar o atendimento de saúde indígena dentro do território e mencionou a implantação de novas unidades no local. “A nossa intenção é levar unidades de campanha para dentro dos territórios dos Yanomamis, para a região de Surucucu, levando estrutura mínima com profissionais, materiais, insumos e tentar recuperar o esquema de vacinação que foi fragilizado naquela região”, concluiu.

