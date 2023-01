Telegram descumpre ordem de Moraes e mantém conta de Nikolas Ferreira

A plataforma Telegram criticou e contestou a determinação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para bloquear a conta do vereador e deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG).

Segundo informações do jornal O Globo, o Telegram apontou, em documento enviado ao ministro, que a decisão de retirar o conteúdo da plataforma foi “desproporcional, sem fundamentação ou justificativa”, e citou que a determinação pode caracterizar censura.

Apesar de negar o bloqueio da conta do deputado federal, o Telegram cumpriu as determinações de Moraes em relação a três contas: duas do apresentador Bruno Aiub, conhecido como Monark, e uma da influenciadora bolsonarista Paula Marisa.

Porém, no caso do parlamentar, a plataforma afirmou não identificar os conteúdos que teriam sido considerados como ilícitos.

Em março de 2022, Moraes chegou a determinar a suspensão do funcionamento da rede social no Brasil, alegando que, além de ignorar as decisões judiciais brasileiras, o aplicativo não contava com um representante legal no país. Porém, as atividades do Telegram continuaram após a plataforma acatar os critérios.

Com as eleições, o ministro promoveu mais determinações pela remoção de grupos e canais da plataforma, principalmente que promoviam discursos extremistas, atos criminosos e ataques ao Estado Democrático de Direito.

